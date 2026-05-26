Conferenza stampa ad Avellino | Non te ne ’ncarrecà – o cereviello è na sfoglia e cipolla

Una conferenza stampa si terrà mercoledì 27 maggio 2026 alle 11 nella Sala Conferenze CESVOLAB di Avellino. L’evento riguarda la presentazione di un progetto promosso dall’associazione #Irpiniativogliobene ODV in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASL locale. La comunicazione ufficiale riguarda le modalità e gli obiettivi del progetto, senza dettagli su contenuti specifici o partecipanti.

Si terrà mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze CESVOLAB di Avellino, la conferenza stampa di presentazione del progetto promosso dall’associazione #Irpiniativogliobene ODV, in collaborazione con ASL Avellino – Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Conferenza stampa mister Ballardini pre Avellino - Modena

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