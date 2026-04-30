Kimi Antonelli interrompe la conferenza stampa a Miami | Prima di tutto ho io una domanda per te

Durante il media day del Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli ha interrotto improvvisamente Tom Clarkson mentre stava parlando, rivolgendogli una domanda sulla Maratona di Londra. L'episodio ha attirato l'attenzione di tutti i presenti, creando un momento inaspettato nel corso della conferenza stampa. Antonelli ha deciso di intervenire prima di rispondere alle domande sul circuito e sulla gara di quest'anno.

Nel media day del GP di Miami, Kimi Antonelli ha sorpreso tutti interrompendo Tom Clarkson prima di rispondere alle domande: il leader del Mondiale F1 gli ha chiesto della Maratona di Londra.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La risposta esilarante di Sarri all’ultima domanda della conferenza stampa di Atalanta-Lazio: “Ho fame”Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo... Eliska Babickova annuncia che è finita con Kimi Antonelli: “L’ho lasciato io, i valori erano diversi”Eliska Babickova racconta in un video perché ha deciso di lasciare Kimi Antonelli dopo oltre due anni di fidanzamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lotta ai tumori, il pit stop che salva la vita: Andrea Kimi Antonelli è il nuovo volto di Fondazione Ant; Dal 2027 le monoposto torneranno a sfrecciare sul circuito di Istanbul; Kimi Antonelli per Fondazione ANT; Kimi Antonelli trionfa in Cina | l’Italia torna sul podio dopo 20 anni. Kimi Antonelli interrompe la conferenza stampa a Miami: Prima di tutto ho io una domanda per teNel media day del GP di Miami, Kimi Antonelli ha sorpreso tutti interrompendo Tom Clarkson prima di rispondere alle domande: il leader del Mondiale F1 ... fanpage.it Andrea Kimi Antonelli: Miami sarà importante, i rivali si avvicineranno e dovremo rispondereAndrea Kimi Antonelli si è dimostrato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell'attesissimo fine ... oasport.it Linked up w/ @kimi.antonelli - facebook.com facebook Results for " Kimi #Antonelli vince il GP del Giappone e manda un messaggio speciale a Sinner: "Tutti gli italiani..." x.com