L’ora del tè | ad Avionica un incontro per ripensare la mobilità sostenibile ad Avellino
Il 23 aprile alle 18:00 si terrà presso il centro Avionica un incontro promosso da Legambiente Avellino. L’evento, intitolato “L’ora del tè”, sarà un momento di discussione sulla mobilità sostenibile, con un focus speciale sul trasporto pubblico. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le questioni legate alla mobilità nella città.
Si terrà il prossimo 23 aprile alle ore 18:00, presso Avionica (AV), un incontro informale promosso da Legambiente Avellino, dedicato al tema della mobilità sostenibile, con particolare attenzione al trasporto pubblico.Il format “L’ora del tè” per favorire l’ascolto e la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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