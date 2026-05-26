Confartigianato Imprese Studenti spagnoli nei laboratori di qualità

Nove studenti e tre insegnanti provenienti da un istituto di Malaga sono in visita in Maremma fino a giovedì. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Erasmus, con la collaborazione di Confartigianato e dell’agenzia Pick & Go Viaggi. Durante il soggiorno, gli studenti partecipano a visite nei laboratori di qualità e incontrano aziende locali. Le attività sono finalizzate a favorire lo scambio culturale e professionale tra i partecipanti.

Sono nove gli studenti (accompagnati da tre insegnanti) del gruppo Erasmus proveniente dall’Ies Universidad Laboral di Malaga ospiti in Maremma fino a giovedì e Confartigianato ha collaborato all’accoglienza con l’agenzia associata Pick & Go Viaggi e al raccordo con le aziende locali. Il progetto coinvolge nove studenti del percorso di formazione professionale in riparazione e restauro di articoli tessili e in pelle con l’obiettivo di offrire loro un’esperienza formativa a contatto con imprese, laboratori, artigianato, moda e design. L’iniziativa ha anche un forte valore sociale: il percorso è stato infatti strutturato per accogliere al meglio anche alcuni studenti con disabilità, garantendo loro condizioni adeguate di partecipazione, accompagnamento e coinvolgimento nelle diverse attività previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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