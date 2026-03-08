L’allarme di Confartigianato | Nuovi vincoli frenano le imprese

Confartigianato Cesena esprime preoccupazione riguardo al nuovo Piano per l’assetto idrogeologico, sottolineando che i recenti vincoli stanno creando difficoltà alle imprese locali. L’associazione chiede un confronto più ampio, tempi più lunghi e una maggiore gradualità prima dell’applicazione delle nuove norme. La questione riguarda principalmente le aziende che operano nel settore produttivo, ora interessate dalle restrizioni.

Anche le imprese sono perplesse sul Pai. Confartigianato Cesena riguardo al nuovo Piano per l’assetto idrogeologico sottolineala preoccupazione del mondo produttivo chiede maggiore confronto, tempi più adeguati e una giusta gradualità prima dell’entrata in vigore dei nuovi vincoli. Antefatto: l’autorità di bacino distrettuale del Fiume Po ha adottato una variante al Pai con l’obiettivo di estendere le disposizioni anche ai territori dei bacini del Reno, dei bacini romagnoli (quindi anche del Savio), del Conca e del Marecchia. "La variante – afferma il Gruppo di Presidenza di Confartigianato (Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

