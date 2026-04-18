Nei miei laboratori gli studenti non sono spettatori ma protagonisti attivi La mia esperienza di artista e docente INTERVISTA a María Ángeles Vila Tortosa

In un rinomato istituto bilingue nel centro della città, l’arte viene integrata come elemento fondamentale nel percorso educativo. In questa scuola, studenti e insegnanti condividono uno spazio di apprendimento in cui l’arte non è solo decorazione, ma uno strumento per esplorare e comprendere diverse discipline. La metodologia adottata mira a coinvolgere attivamente gli studenti, trasformandoli da semplici spettatori in protagonisti del proprio percorso formativo.