Confartigianato ai sindaci neoeletti | Ora un patto per imprese e comunità

Da padovaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le elezioni amministrative, Confartigianato Imprese Padova ha inviato un messaggio ai sindaci neoeletti, proponendo un accordo per le imprese e le comunità. Tra le richieste ci sono interventi sulle infrastrutture, miglioramenti sulla sicurezza, semplificazioni burocratiche e programmi di formazione per i giovani. La nota sottolinea l'importanza di collaborare su questi temi per lo sviluppo locale.

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Dalle infrastrutture alla sicurezza, dalla semplificazione burocratica alla formazione dei giovani: sono queste alcune delle priorità che Confartigianato Imprese Padova rilancia ai sindaci neoeletti dopo le elezioni amministrative giunte al termine ieri, 25 maggio.L’associazione ribadisce la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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