Lavoro via libera a decreto Meloni | Patto con imprese e sindacati niente ai pirati

Il governo ha approvato un nuovo decreto sul lavoro, con alcune misure chiave che riguardano i salari e gli incentivi. È previsto un salario minimo calcolato sui contratti collettivi più rappresentativi e un limite per chi firma contratti pirata, che non potrà accedere agli incentivi. Sono introdotti anche bonus per le assunzioni e norme specifiche contro il caporalato digitale. La premier ha sottolineato l’accordo con imprese e sindacati.

(Adnkronos) – Salario giusto tarato sulla base dei contratti collettivi più rappresentativi; fuori dal perimetro degli incentivi chi firma contratti pirata; bonus per le assunzioni; norme contro il caporalato digitale. Il decreto lavoro vede la luce, incassando il via libera del consiglio dei ministri. Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è la premier in persona, insieme. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Bollette, via libera al decreto. Meloni, benefici per famiglie e imprese per oltre 5 miliardi Via libera Cdm al decreto Bollette, Meloni “Priorità tutelare famiglie e imprese”ROMA (ITALPRESS) – Abbassare le bollette delle famiglie, contenere i costi energetici per la competitività delle imprese e favorire la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Via libera al dl Lavoro. Meloni: nuova proroga del taglio alle accise forse più breve e per il gasolio; Via libera del Cdm al nuovo decreto lavoro; Lavoro, ok Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: 'Stanziato 1 miliardo'; Lavoro, via libera a decreto. Dal 'salario giusto' ai bonus assunzioni, tutte le misure. Lavoro, via libera a decreto. Meloni: Patto con imprese e sindacati, niente ai piratiSalario giusto tarato sulla base dei contratti collettivi più rappresentativi; fuori dal perimetro degli incentivi chi firma contratti pirata; bonus per le assunzioni; norme contro il caporalato digit ... adnkronos.com Via libera a decreto sul 'salario giusto'. Meloni: Per chi rende grande la nostra nazioneVia libera da parte del Cdm al decreto sul 'salario giusto'. Un decreto che è un ringraziamento per coloro che ogni giorno contribuiscono, con il loro lavoro, a fare grande la nostra nazione, ha ... adnkronos.com Scopri le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale: amore, lavoro e consigli della Luna per affrontare la giornata con equilibrio e serenità. Leggi l'articolo #oroscopo - facebook.com facebook Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole x.com