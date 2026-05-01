Primo Maggio Confartigianato Taranto | No ai contratti pirata il lavoro dignitoso nasce da imprese sane

In occasione del Primo Maggio, Confartigianato Taranto ha espresso una posizione contro i contratti pirata e il dumping contrattuale. L’associazione ha sottolineato l’importanza di sostenere le imprese che rispettano le normative e operano in modo corretto. L’intervento mira a evidenziare come il lavoro dignitoso e sostenibile si realizzi attraverso imprese sane e rispettose delle leggi.

Tarantini Time Quotidiano In occasione del Primo Maggio, Confartigianato Taranto interviene sul tema del lavoro lanciando un appello contro il dumping contrattuale e a sostegno delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Secondo l’associazione, il lavoro dignitoso “non nasce per caso”, ma da imprese sane, legalità contrattuale e competenze reali. Nel mirino finiscono i cosiddetti “contratti pirata”, ritenuti una distorsione capace di alterare il mercato, comprimere i salari e penalizzare le aziende corrette. Per Confartigianato, a pagare il prezzo più alto sarebbero soprattutto le imprese che investono nella qualità del lavoro, nella formazione e nella legalità.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Primo Maggio, Confartigianato Taranto: “No ai contratti pirata, il lavoro dignitoso nasce da imprese sane” Notizie correlate Decreto primo maggio, M5s: “Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoro”Opposizioni contro il nuovo “decreto Primo maggio” con cui il governo Meloni punta ad attuare la delega sul salario minimo snaturandola, senza... Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoIl Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ripartire dall’artigianato: Senza legalità e competenze non c’è futuro; Decreto Lavoro, Confartigianato Puglia avverte il Governo: L'efficacia dipende dall'attuazione; Decreto 1° maggio: Bene gli incentivi ma il salario giusto non basta contro i contratti pirata; Dall'Aglio (Confartigianato): Gli artigiani? Lavoratori tra i lavoratori. Al MArTA Intrecci preziosi per il Primo MaggioPrimo Maggio al MArTA con Intrecci preziosi: visita guidata tra mestieri antichi e la mostra su Roberto Capucci. pugliapress.org Primo Maggio, Confartigianato Piemonte: No ai contratti pirata, difendere quelli di qualitàFelici: Si deve ribadire una scelta chiara: sono questi gli accordi a garantire un lavoro dignitoso, la concorrenza leale e la crescita sostenibile ... torinoggi.it 1 La #RegioneSiciliana celebra il Primo Maggio riconoscendo il valore del #lavoro come fondamento della dignità, della libertà e della crescita della comunità. Un impegno quotidiano per promuovere diritti, sicurezza e opportunità, sostenendo lavoratrici e - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com