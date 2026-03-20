Condotta antisindacale | condannato il Comune di Subbiano

Il Comune di Subbiano è stato condannato per condotta antisindacale. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale avviato dalla FP CGIL. La decisione riguarda le azioni del Comune che sono state giudicate in contrasto con i diritti sindacali. La vittoria della FP CGIL conferma l'esistenza di comportamenti che ostacolano la libertà di rappresentanza dei lavoratori.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . Vittoria della FP CGIL: "La libertà sindacale non è negoziabile. Questa sentenza sia di monito per tutti gli Enti Locali". Il Tribunale di Arezzo, con decreto ex art. 28 L. 3001970 emesso in data 18 marzo 2026, ha sancito in modo inequivocabile la condotta antisindacale del Comune di Subbiano. Al centro della vicenda, il tentativo dell'Amministrazione di condizionare l'azione della FP CGIL Arezzo. La decisione del Giudice del Lavoro non lascia spazio a interpretazioni: la delibera del Comune rappresenta un vero e proprio strumento di "coartazione indiretta" della libertà sindacale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condotta antisindacale: condannato il Comune di Subbiano Articoli correlati Condotta antisindacale: il Tribunale condanna il Comune di SubbianoImportante vittoria per la FP CGIL Arezzo: “La libertà sindacale non è negoziabile. Condotta antisindacale del provveditore del nord-ovest nei confronti della polizia penitenziaria, il Ministero condannato a risarcire i sindacatiIl tribunale di Torino ha ordinato il Ministero della giustizia a rimborsare ai sindacati di polizia penitenziaria le spese di lite al termine di una... Contenuti e approfondimenti su Condotta antisindacale condannato il... Discussioni sull' argomento Condotta antisindacale: il Tribunale condanna il Comune di Subbiano; Vittoria della FP CGIL: La libertà sindacale non è negoziabile; Condotta antisindacale | il Tribunale condanna il Comune di Subbiano. SUBBIANO. NEWS LINE di Teletruria. VISITA DEL PREFETTO IN COMUNE,QUELLI DELLA KARIN MUSEO, LOCATELLI MECCANICA,IMPIANTI TENNIS Servizio centodue subbianotv Stefanella Baglioni Fabrizio Radicchi - facebook.com facebook