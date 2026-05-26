Concorso letterario internazionale Ceresio in giallo | sul terzo gradino del podio i piacentini d’adozione Stefano de Bellis ed Edgardo Fiorillo
Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo, autori piacentini d’adozione, hanno ottenuto il terzo posto al concorso internazionale “Ceresio in Giallo” con il romanzo “Dove si mangia la nebbia”, pubblicato da Piemme nel 2025.
Gli autori Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo, piacentini d’adozione, conquistano il terzo posto al concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo” con il romanzo Dove si mangia la nebbia (Piemme, 2025). Il concorso, dedicato al genere giallo, thriller, noir e poliziesco e nato da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Varese - Ceresio in Giallo da record, vince Brambilla
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