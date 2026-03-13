L’imprenditore Andrea Pignataro, noto per la sua riservatezza, si trova ora al terzo posto tra i più ricchi d’Italia, dopo aver mantenuto il primo posto per meno di un mese. La sua posizione nella classifica è cambiata in seguito a variazioni patrimoniali recenti. La notizia è stata diffusa da fonti che monitorano i patrimoni dei maggiori imprenditori italiani.

Bologna, 13 marzo 2026 – Alla fine per l’imprenditore Andrea Pignataro il primato di uomo più ricco d’Italia è durato poco meno di un mese. Sì perché, se a metà febbraio la famosa rivista di economia Forbes l’aveva incoronato, ora c’è un nuovo re sul podio: ovvero Giancarlo Devasini, cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether. Parola sempre di Forbes e della sua edizione 2026 della classifica dei miliardari. Dunque, il bolognese Pignataro scivola in terza posizione. In seconda? Ovviamente lui, Giovanni Ferrero. Il podio dei patrimoni. Dunque il podio è così ripartito: Giancarlo Devasini con un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari, che sono circa il doppio di quelli di Giovanni Ferrero, secondo con 48,8 miliardi, e appunto terzo Andrea Pignataro, con 42,6 miliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pignataro, il miliardario riservato scivola sul terzo gradino del podio dei più ricchi

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