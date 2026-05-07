Un architetto triestino nella giuria di un concorso internazionale a Budapest

Un architetto di Trieste è stato scelto come membro della giuria di un concorso internazionale di architettura a Budapest. Si tratta di Lorenzo Gasperini, fondatore di uno studio con un geometra, che entrerà a far parte di un gruppo di 12 giudici. Il concorso, chiamato Baumit Life Challenge 2026, coinvolge professionisti provenienti da diversi paesi europei, tra architetti, progettisti e artigiani.

L'architetto triestino Lorenzo Gasperini, fondatore dell’omonimo studio assieme al geometra Michele Valentinuzzi, sarà tra i 12 membri della giuria del Baumit Life Challenge 2026, concorso internazionale che si rivolge ad architetti, progettisti e artigiani provenienti da ogni angolo d’Europa.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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