Conclusione anno di prova docenti modelli di Relazione del Dirigente scolastico Verbale del Comitato di valutazione provvedimento superamento

Il Comitato di valutazione dei docenti in anno di formazione e prova ha ricevuto i modelli di relazione del dirigente scolastico e il verbale di valutazione. Questi documenti sono necessari per decidere sul superamento dell’anno di prova. L’USR Campania ha reso disponibili i modelli e le procedure per concludere il percorso di valutazione, che si basa sui criteri stabiliti per il superamento. La decisione finale sarà comunicata alle scuole e ai docenti coinvolti.

L’USR Campania mette a disposizione del Comitato per la valutazione dei docenti in anno di formazione e prova a.s. 202526 alcuni strumenti per la valutazione conclusiva. Ai fini della valutazione finale, il docente neoassunto è tenuto a depositare agli atti della scuola la seguente documentazione: o programmazione delle attività; o schede di osservazione; o registrazioni dei momenti osservativi; o relazione finale. Costituisce inoltre parte integrante della documentazione: • l’Allegato A al D.M. 2262022, compilato a cura del Dirigente scolastico e del tutor, relativo alle osservazioni in classe Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, potranno adottare i modelli che si allegano a supporto Modello 1 – relazione del D. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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