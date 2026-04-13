Ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova dei docenti neoassunti | un riepilogo dei principali compiti GUIDA

Durante l’anno di prova dei docenti neoassunti, il dirigente scolastico ha il compito di seguire e valutare il percorso di formazione. Deve pianificare attività di supporto, monitorare l’andamento degli insegnamenti e collaborare con i docenti per favorire un inserimento efficace. La normativa dell’anno scolastico 202526, specifica i criteri e le procedure che il dirigente deve applicare nel corso di questa fase.

L’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti è regolato, per l’a.s. 202526, dalla nota ministeriale prot. 95371 dell’11 dicembre 2025, che riprende quanto previsto dal DM 2262022, riferimento normativo principale in materia. Come di consueto, anche in questa procedura il ruolo del Dirigente Scolastico è di notevole impatto. L'articolo Ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova dei docenti neoassunti: un riepilogo dei principali compiti GUIDA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Immissioni in ruolo docenti: escluso il doppio canale di reclutamento nell’anno scolastico 2026/27Nel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente Anief, è stata... Part time 2026/27, la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo. Futuri neoassunti a settembre. GUIDAGuida alla richiesta del part time, lavoro a tempo parziale per i docenti già assunti in ruolo.