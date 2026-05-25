Alonge recupera e Sodano scende al 40% | al momento è ballottaggio

Gli ultimi dati disponibili riguardano 53 sezioni su 57. Dino Alonge ha ottenuto 7.136 voti, pari al 34,80%, e si avvicina a Michele Sodano, che mantiene la prima posizione con il 40% di preferenze. Sodano ha comunque perso alcuni punti rispetto ai dati precedenti. La differenza tra i due candidati si riduce, e attualmente si profila un ballottaggio tra i due.

Ultimi dati riferiti a 53 sezioni su 57. Dino Alonge sale a 7.136 voti, pari al 34,80%, recuperando terreno su Michele Sodano che rimane al comando ma scende al 40% con 8.198 voti. Questo risultato cambia la situazione perché con il 40% Sodano non vincerebbe al primo turno e si andrebbe al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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