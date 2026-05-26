Conclusa con successo la raccolta fondi per la famiglia ucraina | superata la quota di 12mila euro

È stata completata con successo la raccolta fondi a favore di una famiglia ucraina, superando i 12 mila euro di contributi raccolti. L'organizzazione ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, ringraziando i donatori per aver contribuito alla campagna. La somma raccolta è stata destinata alla famiglia Kyrylov - Fokina. La campagna di raccolta fondi si è conclusa con questo risultato, senza ulteriori dettagli su modalità o tempi di distribuzione.

“Desideriamo ringraziarvi di cuore per il sostegno offerto alla raccolta fondi promossa a favore della famiglia Kyrylov - Fokina”. Il pastore Daniele Podestà ha comunicato che la campagna ha raggiunto e superato l’obiettivo grazie al supporto e alla generosità della popolazione di Pordenone. La. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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