A Forlì si è svolto un evento della Nazionale Cantanti, con una partecipazione di circa 12.000 persone. La manifestazione si è tenuta il 9 aprile 2026 e ha raccolto questa somma di denaro. Tra gli artisti presenti, non era presente il cantante che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Per sempre sì’. La tribuna era completamente piena, anche senza la sua presenza.

Forlì, 9 aprile 2026 – Tribuna gremita per la Nazionale Cantanti, nonostante l’assenza della punta di diamante Sal Da Vinci, ultimo vincitore del Festival di Sanremo con la sua ‘Per sempre sì’. All’inizio, il ricordo del forlivese Silver Sirotti – a cui la ‘Partita del Dono’ è dedicata – viene affidato alla voce della giovane artista forlivese Matilde Montanari, fresca finalista del programma tv ‘The Voice Generations’. La talentuosa cantante ha voluto ricordare “l’eroe Silver Sirotti che, nell’attentato all’Italicus, ha scelto di sacrificare la propria vita per salvare quella degli altri”. Commovente l’esibizione dei piccoli allievi della 4ª elementare della scuola Matteotti e la loro ‘Silver luce nel buio’, che hanno scritto e interpretato ieri sera in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nazionale cantanti a Forlì: raccolti 12mila euro con Silver nel cuore

Partita del Dono, 1.200 biglietti. Nazionale Cantanti e Team Silver: a vincere è il cuore di ForlìForlì, 9 aprile 2026 – Alle ore 20 si accendono le luci dello stadio Morgagni per la ‘Partita del Dono’.

Forlì si accende per Silver Sirotti: Sal Da Vinci e la Nazionale Cantanti in campo nel nome del donoIl vincitore di Sanremo 2026 guida la squadra degli artisti allo stadio Morgagni.

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Forlì, la partita del dono: stasera scendono in campo il team Sirotti e la Nazionale cantantiAlle 20 di questa sera si accendono le luci dello stadio Morgagni per la Partita del dono. L’attesissima sfida tra la Nazionale Italiana Cantanti e ... corriereromagna.it

Forlì, in 1.200 per la Partita del dono tra Nazionale cantanti e Team Sirotti FOTOGALLERYOltre 1.200 spettatori per un incasso di 15mila. Sono i numeri della Partita del dono alla stadio Morgagni, che ha visto di fronte la Nazionale ... corriereromagna.it

Nazionale Cantanti contro Team Silver 1974 Stadio Morgagni – Forlì 9 aprile 2026 Ore 20.00 La Nazionale Cantanti torna in campo a Forlì giovedi 9 aprile 2026 per una partita-evento dedicata alla memoria di Silver Sirotti, simbolo di altruismo, c - facebook.com facebook

Manager dello Spettacolo, dall'invenzione della Nazionale Cantanti alle collaborazioni con Celentano, alla direzione artistica di Sanremo. Chi è il ministro di Fratelli d'Italia che succede a Daniela Santanchè #EuropeNews x.com