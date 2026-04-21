Conclusa la marcia in blu per l' autismo | aumentano i partecipanti raccolti oltre 8mila euro in donazioni

Si è conclusa domenica 19 aprile a Fidenza la marcia in blu organizzata dalla Fondazione Bambini e Autismo per il Futuro ETS. La manifestazione, che si è svolta nell’arco di un mese, ha visto un aumento dei partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. Durante l’evento sono state raccolte oltre 8.000 euro in donazioni, contribuendo a sostenere le attività della fondazione.

Numeri incoraggianti per la Fondazione Bambini e Autismo per il Futuro ETS. Dopo un mese di cammini si è conclusa domenica 19 aprile a Fidenza la marcia in blu 2026. Un progetto che ha permesso a tutti? da soli o in compagnia? di poter sostenere le attività dell'associazione mettendo qualcosa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al via la decima edizione della Marcia in Blu per l'Autismo Assisi, il bosco si tinge di blu: parte la marcia per l’autismoIl sentiero che porta verso il cuore verde di Assisi si prepara a colorarsi di blu per dare il via alla quinta edizione della Staffetta Blu,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una marcia per Emanuele Artom, contro odio e violenza; Marcia per la pace nelle vie di Arona; Migliaia di persone si riuniscono in Polonia per l'annuale Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell'Olocausto; Più di 500 persone in marcia per la Pace a Busto: Atto concreto di speranza. 'Oltre 200mila' alla PerugiAssisi, in marcia per la paceTanti, tantissimi. In più di 200 mila dicono gli organizzatori, come non si vedeva dal 2001, hanno marciato da Perugia ad Assisi. A mettersi in cammino sotto lo slogan Imagine alla the people è ... ansa.it Lione, marcia dell'estrema destra per Quentin DeranqueLa marcia dell'estrema destra per Quentin, molto temuta per i possibili scontri con gruppi di antifascisti a Lione, si e' conclusa in serata senza incidenti, nonostante la palpabile tensione. Tanti ... notizie.tiscali.it Lunedì 20 aprile 2026 Basket, A2 femminile. Per Alcamo stagione conclusa, va avanti Costa Masnaga. - Articolo e servizio video - Nel calcio i bianconeri sognano di vincere il torneo di Promozione: “colpo” ad Aragona - facebook.com facebook BEACH VOLLEY Conclusa a Laigueglia la prima giornata della Coppa Italia per società. Domani in campo per i titoli Gold, Silver e Bronze La news completa: federvolley.it/node/133058 La gallery: federvolley.it/coppa-italia-s… #beabeacher x.com