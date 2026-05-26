Concertone sul mare per accendere l’estate

Il primo giugno, sul lungomare di Riccione, si terrà un grande concerto con artisti italiani noti. La serata, organizzata da un gruppo televisivo e una radio locale, coinvolgerà numerosi cantanti e band che si esibiranno sul palco allestito in piazzale Roma. L’evento è stato annunciato come l’apertura ufficiale dell’estate in città. La manifestazione si svolgerà all’aperto, in un’area vicina al mare, e prevede una lunga serie di esibizioni musicali.

Cast stellare per il maxi concerto che aprirà l’estate di Riccione. Tanto si è detto sulla serata realizzata da Mediaset e RadioBruno che porterà il primo giugno sul palco di piazzale Roma grandi nomi della musica italiana. Ora alla lista si aggiungono Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, Angie e Michele Bravi che all’ultimo Sanremo ha portato ‘Prima o poi’. I tre artisti condivideranno il palco con altri cantanti in una serata che diventerà un maxi concertone da trasmettere in tv nel corso dell’estate sulle reti Mediaset. Il format è riuscito un anno fa a raggiungere uno share dell’8% quando è stato trasmesso nel pieno dell’estate su Italia1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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