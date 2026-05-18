Accendere le reti a Palazzo Moroni il confronto sul valore delle relazioni

A Palazzo Moroni si è tenuto un incontro dedicato al tema delle reti, in cui si è discusso del loro ruolo oltre gli aspetti tecnici e infrastrutturali. L'attenzione si è concentrata sulle relazioni e sulla collaborazione tra le diverse parti coinvolte, sottolineando l'importanza dell’ascolto e della responsabilità condivisa. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di riflettere sul valore delle connessioni umane e sul loro impatto nelle attività e nei servizi offerti alla comunità.

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