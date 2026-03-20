La Juventus ha completato l’acquisto dell’immobile del J Hotel per 23 milioni di euro, confermando il suo interesse nel settore immobiliare. L’operazione riguarda un edificio situato in una zona strategica e rappresenta un investimento significativo per la società. L’acquisto si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento del patrimonio immobiliare della squadra.

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© Calcionews24.com - Juventus acquista l’immobile del J Hotel per 23 milioni di euro: tutti i dettagli e quale impatto ha a livello economico

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