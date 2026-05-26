Concerto dei Made in Italy cover band a Bagheria | il live al Master Cafè
Venerdì 29 maggio, al Master Cafè di Bagheria, si terrà un concerto dei Made in Italy cover band. La band proporrà circa due ore di musica, includendo brani dei classici italiani e hit pop recenti. L’evento si svolge in un locale pubblico e prevede l’esibizione dal vivo di musicisti cover. Non sono previsti altri interventi o attività collaterali durante la serata.
Venerdì 29 maggio, al Master Cafè di Bagheria, concerto musicale con gli spumeggianti "Made in Italy cover band", che riproporranno circa due ore di musica spaziando dai classici italiani alle hit pop del momento.Sul palco Francesco Ingrascì alla voce, Cristian Basile al basso, Federico Li Puma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Made in Italy, Forged in Metal | Bulldozer
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