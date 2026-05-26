Concerto dei Made in Italy cover band a Bagheria | il live al Master Cafè

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, al Master Cafè di Bagheria, si terrà un concerto dei Made in Italy cover band. La band proporrà circa due ore di musica, includendo brani dei classici italiani e hit pop recenti. L’evento si svolge in un locale pubblico e prevede l’esibizione dal vivo di musicisti cover. Non sono previsti altri interventi o attività collaterali durante la serata.