Pranzo in musica a Bagheria | i Made in Italy Cover Band alla Porta del Pepe

Domenica 15 marzo alla Porta del Pepe di Bagheria si svolge un pranzo con musica dal vivo, con la partecipazione dei Made in Italy Cover Band. L’evento combina il piacere di gustare un pasto con l’intrattenimento musicale, offrendo ai presenti un’esperienza che unisce cibo e esibizioni dal vivo. La band si esibisce durante il pranzo, coinvolgendo il pubblico con cover di brani italiani.

Domenica 15 marzo alla Porta del Pepe di Bagheria, il buon cibo incontra la passione per la musica dei Made in Italy Cover Band. Il gruppo è composto da Francesco Ingrascì alla voce, Cristian Basile al basso, Federico Li Puma alla chitarra, Carlo Cirri alle tastiere e Gabriele Buttitta alla batteria, che insieme ripercorreranno la storia della musica italiana con i brani più celebri.Menu fisso. Inizio concerto alle ore 13. "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Villabate, la cover band Made in Italy in concerto al Cine-teatro delle PalmeVenerdì 16 gennaio alle ore 21, una delle migliori band del momento nella scena palermitana, sarà in concerto al Cine-Teatro delle Palme di Villabate...

Leggi anche: Intesa porta in road show i tesori del Made in Italy

Aggiornamenti e notizie su Italy Cover Band

Discussioni sull' argomento Eventi segnalati dai Comuni; Chiaravalle, sorpresa: a pranzo da Alberto Berardi ci sono i Marlene Kuntz; La Festa della Donna - Domenica 8 marzo 2026 in Puglia.

MidNight Pub'N #Live, Sabato 7 Marzo, presenta: GURU - ITALIAN COVER BAND. Il Gruppo nasce nel Novembre del 2016 con l'intento di riproporre in chiave rock i più grandi successi della musica Italiana. Tanti gli omaggi agli artisti del calibro di Battisti, Lig - facebook.com facebook