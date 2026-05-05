Pranzo in musica a Bagheria | la cover band Made in italy in concerto alla Porta del Pepe

Domenica 10 maggio, alla Porta del Pepe di Bagheria, si terrà un concerto della cover band Made in Italy. L’evento combina musica dal vivo e cucina, offrendo ai presenti un’esperienza di intrattenimento e gusto. La band si esibirà interpretando brani italiani, mentre i partecipanti potranno gustare piatti preparati sul posto. La serata rappresenta un’occasione per trascorrere il pomeriggio in compagnia, ascoltando musica e assaporando specialità locali.

Domenica 10 maggio alla Porta del Pepe di Bagheria, il buon cibo incontra la passione per la musica dei Made in Italy Cover Band. Il gruppo è composto da Francesco Ingrascì alla voce, Cristian Basile al basso, Federico Li Puma alla chitarra, il maestro Carlo Cirri alle tastiere e Gabriele.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pranzo in musica a Bagheria: i Made in Italy Cover Band alla Porta del PepeDomenica 15 marzo alla Porta del Pepe di Bagheria, il buon cibo incontra la passione per la musica dei Made in Italy Cover Band. Sagra del carciofo di Cerda, concerto de I Made in Italy cover band alla 44esima edizioneGiovedì 23 aprile, i Made in Italy Cover Band in concerto alla 44esima edizione della sagra del carciofo di Cerda.