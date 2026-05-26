Sidel ha celebrato i 35 anni di attività con un focus sulla collaborazione tra ispettori e certificatori. La società sottolinea l'importanza di lavorare in squadra per garantire la sicurezza nei processi industriali. Andrea Montaguti, presidente di Sidel, ha evidenziato come il team integrato contribuisca a mantenere elevati standard di qualità e sicurezza. La celebrazione ha anche evidenziato l’impegno continuo nel settore, senza specificare dettagli sui progetti o sui clienti.

di Giorgia De Cupertinis VILLANOVA DI CASTENASO (Bologna) Andrea Montaguti, presidente di Sidel, lo scorso gennaio la vostra azienda ha festeggiato i suoi primi trentacinque anni. Come comincia questa lunga storia? "Fondata nel 1991 da un’intuizione di mio padre Ivan Montaguti, la nostra realtà era nata inizialmente come società di consulenza specializzata in sicurezza e igiene sul lavoro: un percorso lungo e articolato, che negli anni si è poi sviluppato ulteriormente". In che modo? "È stato a partire dagli anni Duemila, infatti, che abbiamo intrapreso un vero e proprio percorso di evoluzione, specializzandoci nel settore della valutazione della conformità come organismo di certificazione di prodotto e di ispezione di terza parte accreditato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con Sidel la sicurezza fa squadra: "Noi, ispettori e certificatori"

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