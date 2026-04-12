Radja Nainggolan ha commentato un episodio accaduto durante una partita di calcio, affermando che l’arbitro avrebbe dovuto assegnare un rigore e mostrare il cartellino rosso per un fallo di mano. Secondo l’ex centrocampista, con l’uso del VAR la sua ex squadra avrebbe avuto più possibilità di arrivare in finale. Di recente, un sito inglese ha pubblicato un articolo che riporta questa dichiarazione, rivolta a lettori non esperti di lingua inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. La battaglia del Liverpool contro la Roma nella semifinale di Champions League del 2018 è stata sicuramente memorabile. I Reds si sono diretti al ritorno in Italia dopo una sicura vittoria per 5-2 ad Anfield, quindi il pareggio sembrava fatto quando Sadio Mane ha segnato il primo gol allo Stadio Olimpico. C’è stato un soffio di rimonta quando James Milner ha deviato la palla nella propria rete, e nonostante Georginio Wijnaldum avesse portato il punteggio complessivo del Liverpool a sette prima dell’intervallo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - «Il Liverpool ha giocato di mano. Per noi avrebbe dovuto essere un cartellino rosso e un rigore. Ma l’arbitro non ha visto nulla. Oggi, con il VAR, saremmo stati noi a giocare la finale’ Radja Nainggolan ritiene che Trent Alexander-Arnold sia quasi costato alla sua ex squadra

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