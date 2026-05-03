Il Lavoro viaggia con noi il villaggio itinerante sulla sicurezza fa tappa in città

Un villaggio itinerante dedicato alla sicurezza sul lavoro è arrivato in città, con l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto delle norme e promuovere un’attitudine etica nel mondo del lavoro. L’iniziativa si rivolge principalmente ai giovani, offrendo informazioni sull’orientamento professionale e sull’importanza dei Consulenti del Lavoro. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici, con attività e incontri finalizzati a diffondere conoscenze in materia di sicurezza e legalità.

Diffondere la cultura del lavoro etico e rispettoso della legalità, promuovere la sicurezza in ogni ambito lavorativo, supportare i giovani nell’orientamento occupazionale ed informare sull’importanza ed il ruolo dei Consulenti del Lavoro: sono questi gli obiettivi dell’iniziativa "Il Lavoro.🔗 Leggi su Modenatoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate "Il lavoro viaggia con noi" fa tappa in piazza Verdi, ricevuti 350 curriculum: scatta la selezioneSono 350, più di quelli dell’edizione dello scorso anno, i curriculum inviati per mail da giovani in cerca di occupazione che rispondono ai profili... A Perugia il truck tour “Il lavoro viaggia con noi”Arriva a Perugia il 22 aprile 2026 il truck tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi – I Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Provincia alla tappa bergamasca del tour Il lavoro viaggia con noi; Il lavoro ‘viaggia’ su un truck: a Ferrara orientamento, sicurezza e colloqui gratuiti; Truck Tour dei Consulenti del Lavoro: grande partecipazione con giovani, istituzioni e territorio a confronto su lavoro, legalità e sicurezza; A Dolo la tappa del truck tour del lavoro, oltre 350 studenti coinvolti. Truck Tour dei Consulenti del Lavoro: grande partecipazione con giovani, istituzioni e territorio a confronto su lavoro, legalità e sicurezzaFerrara, 30 aprile 2026 - Si è svolta oggi con ampia partecipazione la tappa ferrarese del Truck Tour 2026 Il Lavoro viaggia con noi! I Consulenti del Lavoro per l'orientamento, la legalità e la sicu ... cronacacomune.it Il Truck Tour dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Ferrara: Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezzaDove sei: Homepage > Lista notizie > Il Truck Tour dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Ferrara: Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezza Il Truck Tour 2026 Il ... cronacacomune.it Lunedì 4 e martedì 5 maggio arriva a Modena il villaggio itinerante per l’orientamento, la legalità e la sicurezza sul lavoro Titolo dell'iniziativa: "Il Lavoro viaggia con noi".... - facebook.com facebook