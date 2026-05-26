La Chiesa ha lanciato il progetto Magnifica Humanitas, segnando un cambio di passo rispetto alle iniziative precedenti. Nel 1891, Leone XIII aveva pubblicato la prima enciclica sociale della storia moderna, mentre il libro Il Capitale di Marx era stato pubblicato già da 24 anni. La nuova iniziativa si inserisce in un percorso di attenzione sociale e culturale, con un focus su valori e impegni condivisi.

Nel 1891 Leone XIII scrisse la prima enciclica sociale della storia moderna. Il Capitale di Marx era già uscito da ventiquattro anni. I sindacati erano già organizzati. Era già tardi. Nel 2015 Francesco scrisse la prima enciclica sull’ambiente. Il Rapporto Brundtland aveva trent’anni. Il Protocollo di Kyoto diciotto. Era già tardi anche allora. Oggi Leone XIV presenta la Magnifica Humanitas sulla guerra algoritmica e l’intelligenza artificiale. Il trattato sui sistemi d’arma autonomi non esiste ancora. L’agenzia internazionale sull’IA non esiste ancora. Per la prima volta in centocinquant’anni, la Chiesa non è in ritardo. Questa è la notizia vera. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con Magnifica Humanitas la Chiesa cambia passo, saprà anche guardarsi le spalle? Scrive Ricci

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