Chiesa dalla Rerum Novarum alla ‘Magnifica Humanitas’ di Leone XIV

Da tv2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Vaticano. “Magnifica Humanitas” è il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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