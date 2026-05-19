In Vaticano. “Magnifica Humanitas” è il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Chiesa, dalla Rerum Novarum alla ‘Magnifica Humanitas’ di Leone XIV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chiesa, dalla Rerum Novarum alla Magnifica Humanitas di Leone XIV

Sullo stesso argomento

‘Magnifica humanitas’, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggioS’intitola ‘Magnifica Humanitas’ la prima lettera enciclica di Leone XIV “Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”.

Papa Leone XIV, l’attesa per ‘Magnifica Humanitas’ la sua prima enciclicaC’è grande attesa verso la ‘Magnifica Humanitas’ la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV “sulla custodia della persona umana nel tempo...

Il documento del Papa sarà presentato lunedì prossimo, 25 maggio, alla presenza dello stesso Pontefice. Un testo che si pone nel solco della Rerum novarum e della Dottrina sociale della Chiesa. L'articolo di Matteo Liut buff.ly/bwDNPpJ x.com

Da Rerum Novarum a Oggi: Papa Leone XIV si prepara a dare la sua voce all’insegnamento sociale della Chiesa reddit

Cosenza, la Rerum Novarum risuona in piazza: torna la Festa della Dottrina SocialeVenerdì 15 maggio Piazza Parrasio ospita la lettura integrale della Rerum Novarum. 45 lettori, tra cui l'Arcivescovo Checchinato e numerosi sindaci, per celebrare il Mondo Nuovo. cosenzapost.it

L'analisi/La Rerum Novarum e la chiesa modernaNel 1891 la Rerum Novarum di Leone XIII fu soprattutto due cose. In primo luogo fu il riconoscimento da parte della Chiesa che alla questione politica, quella posta nella forma totalitaria dalla ... ilmessaggero.it