Al via il casting per Ape Regina nuovo thriller diretto da Alberto De Luca

È iniziato il casting per il film thriller intitolato “Ape Regina”, diretto da Alberto De Luca e prodotto da MOVIESTART PRODUCTION. La selezione riguarda attori e attrici che desiderano partecipare al progetto cinematografico. Le richieste sono state aperte a partire da questa settimana e si svolgeranno nelle prossime settimane. La produzione ha annunciato ufficialmente l'apertura delle candidature attraverso i canali ufficiali.

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CATANIA – Prende il via il casting per “Ape Regina”, nuovo film thriller prodotto da MOVIESTART PRODUCTION S.R.L. e diretto da Alberto De Luca. Le selezioni si terranno a Catania, sabato 9 e domenica 10 maggio, alla presenza diretta del regista Alberto De Luca e del produttore Roberto Siepi. LA TRAMA: “ Ape Regina ”, racconta la storia di Lea, 45enne cresciuta dallo zio Vanni alla scuola della vendetta e del “nessuno deve toccare quello che è tuo”. Erede del giro di (mali) affari del padre, nel corso degli anni ne ha fatto un vero e proprio impero, inimicandosi i boss locali e pestando i piedi alle persone sbagliate. Con lei c’è il fratello minore Ricky, dedito più agli eccessi che ai business di famiglia ma che, alla soglia dell’età adulta, ambisce a quello che sente spettargli di diritto in quanto uomo di casa: le chiavi del regno.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Al via il casting per “Ape Regina”, nuovo thriller diretto da Alberto De Luca Notizie correlate Ape Regina al TeatroBasilica: il ritorno di Molly BloomCosa: Ape Regina, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giorgia Cerruti con la co-regia di Davide Giglio. Ersu, il governo Schifani sceglie Alberto De Luca presidenteIl governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell'assessore regionale all'Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Casting a Catania per Ape Regina, il nuovo thriller di Alberto De Luca; Catania. Ciak, si gira il thriller Ape Regina, i casting si terranno sabato e domenica; Casting in presenza a Catania per Ape Regina: si cercano attori, figurazioni e comparse. Al via i Casting per un nuovo film a Catania: scopri le dateCasting a Catania per Ape Regina prodotto da MOVIESTART PRODUCTION S.R.L e Alberto De Luca: selezioni il 9 e 10 maggio per attori, comparse e figurazioni. catania.liveuniversity.it Casting per un nuovo film a Catania, si cercano attori e comparse: come partecipareNel capoluogo etneo si gira un thriller, dal titolo Ape Regina, prodotto da Moviestart Production. Selezioni aperte per diversi ruoli e figurazioni di varie età ... balarm.it ROMA | “Ape Regina” al TeatroBasilica: il viaggio interiore di Molly Bloom facebook