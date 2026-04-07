Un giovane di vent'anni è stato ucciso a Napoli. Prima di essere colpito, ha chiamato sua madre dicendole di stare tranquilla e di aspettarlo a casa. La madre aveva chiamato il figlio per ricordargli di scendere al lavoro e di tornare a casa, ma poco dopo ha saputo della tragedia. La polizia sta indagando sull’accaduto.

La mamma l'ha chiamato perché stava per scendere al lavoro e gli ha detto: "Fabio, vedi tornare a casa perché io devo andare al lavoro". E lui le ha risposto: "Mà, sto mangiando un cornetto, prendo le sigarette e sto tornando, stai tranquilla". L’ultima chiamata alla mamma, per rassicurala. Da lì a poco sarebbe arrivato a casa. Ma a casa, Fabio Ascione, non è più tornato. Ha finito il turno di lavoro al bingo di Cercola, provincia di Napoli. Sono passate da poco le cinque di mattina, quando il 20enne raggiunge altri suoi quattro compagni nel loro punto di ritrovo: un bar a Ponticelli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di un'auto avrebbero esploso colpi di arma da fuoco che lo avrebbero ferito al torace. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ventenne ucciso a Napoli, l'ultima chiamata alla madre: "Stai tranquilla, sto tornando a casa"

“Sto tornando alla vita”: Lindsey Vonn ringrazia anche i medici italianiLindsey Vonn racconta in un video le due settimane a Treviso dopo la frattura alla tibia: quattro interventi, la famiglia accanto e un messaggio...

Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli.

Temi più discussi: Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso un ragazzo incensurato di 20 anni; Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter.

Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliI killer sono giunti a bordo di uno scooter e hanno esploso alcuni colpi contro il giovane. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo ... quotidiano.net

Napoli, ventenne ucciso in strada: ipotesi agguato di camorraNapoli, 7 Aprile - Ha tutte le caratteristiche di un agguato di camorra l’omicidio avvenuto questa mattina a Napoli, costato la vita al ventenne Fabio ... sciscianonotizie.it

Tragedia a Crema: ventenne ucciso a sprangate. A colpirlo sarebbe stato un diciassettenne nell'ambito di un presunto regolamento di conti - facebook.com facebook

Tragedia a Crema: ventenne ucciso a sprangate. A colpirlo sarebbe stato un diciassettenne nell'ambito di un presunto regolamento di conti x.com