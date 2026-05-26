A partire dalla fine di maggio, il ministero della Salute ha ripreso il monitoraggio delle ondate di calore. È stata rilasciata una mappa a quattro colori, progettata per aiutare le persone a valutare i rischi legati alle temperature elevate e all'afa precoce. Il bollettino fornisce informazioni sulle fasi di calore intenso, accompagnando i cittadini nella gestione delle condizioni climatiche sempre più calde e difficili da affrontare.

P icchi di caldo precoci e un’afa che un tempo era l’eccezione: per aiutare i cittadini a orientarsi e sopravvivere meglio nella nuova estate, sempre più torrida, torna anche quest’anno il bollettino delle ondate di calore. Il sistema di sorveglianza del ministero della Salute ha già ricominciato a monitorare la colonnina di mercurio nelle nostre città. Caldo record a maggio nel Regno Unito, Londra registra 33,5 gradi X Estate sempre più calda, torna il bollettino delle ondate di calore. Il bollettino delle ondate di calore è nato proprio per rispondere a una nuova normalità climatica molto più intensa rispetto al passato. Si tratta di una mappa pensata per prevenirne i disagi che permette di organizzare le giornate difendendosi da una calura sempre più intensa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con la fine di maggio riparte il monitoraggio del ministero della Salute. Una mappa salvavita in quattro colori nata per orientarsi tra i picchi di un'afa sempre più precoce e aggressiva

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