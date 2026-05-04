Riparte il Maggio della Prevenzione | quattro tappe in Irpinia per la salute
La prevenzione oncologica si rimette in marcia con il “Maggio della Prevenzione”. Quattro nuovi appuntamenti organizzati dall’Asl Avellino dedicati agli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C, attraverso la presenza dei Camper della Salute che dal 9 al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Marcell Jacobs, la stagione riparte dal meeting di Savona: debutto il 20 maggio; Napoli. 'Maggio di Pizzofalcone': dal 4 maggio riparte la rassegna culturale promossa dalla Prima Municipalità; Salute mentale, riparte a maggio la formazione per volontari e famiglie della Fondazione Di Liegro; A Santa Maria Capua Vetere parte 'Maggio è il mese della prevenzione, con visite specialistiche gratuite.
Tufino si prende cura: il 12 Maggio la quinta Giornata di PrevenzioneUna rete di medici, associazioni e istituzioni insieme per la salute dei cittadini. Visite gratuite, ascolto e prevenzione al centro ... sciscianonotizie.it
Maggio è il mese della prevenzione: al via la campagna di visite gratuitePrendersi cura della propria salute è un gesto di responsabilità e amore verso se stessi e verso la propria comunità. Con questo spirito l’Amministrazione di Santa Maria Capua Vetere guidata dal sinda ... casertanews.it
Il ritorno di “Tennis & Friends”: dal 22 al 24 maggio prevenzione e sport con screening gratuiti per prendersi cura della propria salute - facebook.com facebook