Comunicato Stampa | Report sulle attività degli Sportelli ‘Diritto alle Cure' – CoVeSaP

Notizia in breve

Due consiglieri regionali e altri rappresentanti sono intervenuti durante una riunione sugli Sportelli ‘Diritto alle Cure’ gestiti dal CoVeSaP. Sono stati presentati i risultati delle attività svolte e le modalità di accesso ai servizi. Sono stati discussi i numeri di utenti assistiti e le principali problematiche riscontrate. La riunione si è concentrata su come migliorare l’efficacia delle prestazioni e garantire il diritto alle cure per tutti i cittadini.