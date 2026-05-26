Comunicato Stampa | Report sulle attività degli Sportelli ‘Diritto alle Cure' – CoVeSaP

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due consiglieri regionali e altri rappresentanti sono intervenuti durante una riunione sugli Sportelli ‘Diritto alle Cure’ gestiti dal CoVeSaP. Sono stati presentati i risultati delle attività svolte e le modalità di accesso ai servizi. Sono stati discussi i numeri di utenti assistiti e le principali problematiche riscontrate. La riunione si è concentrata su come migliorare l’efficacia delle prestazioni e garantire il diritto alle cure per tutti i cittadini.

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La consigliera regionale Anna Maria Bigon (Partito Democratico) ha denunciato “una carenza molto importante nell'accesso alle cure, non solo per quanto riguarda i primi accessi, ma anche per le visite di controllo legate a malattie croniche o oncologiche, per le quali i cittadini hanno bisogno di monitoraggi periodici costanti. Per questo, l'attività degli Sportelli ‘Diritto alle Cure' è davvero da apprezzare e valorizzare: i volontari che lavorano gratuitamente agli Sportelli assistono le persone nei ricorsi quando non riescono a ottenere, nei tempi indicati dal medico curante, nell'impegnativa, la prestazione sanitaria prescritta e necessaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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