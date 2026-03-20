Comunicato Stampa | Aggressione troupe Report

Durante la registrazione di un servizio, una troupe di Report è stata aggredita da un gruppo di persone. L’incidente si è verificato in una zona pubblica mentre i giornalisti stavano svolgendo le riprese. La polizia è intervenuta sul posto per fermare l’aggressione e garantire la sicurezza del team. Le autorità stanno ora investigando sull’accaduto e raccogliendo testimonianze.

“È un episodio grave, che non può essere sottovalutato”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando l'aggressione avvenuta in provincia di Mantova ai danni del videomaker trevigiano Giovanni De Faveri e della giornalista Giulia Innocenzi durante un'inchiesta di Report. “Parliamo di professionisti che stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro, su suolo pubblico, documentando fatti di interesse generale. Essere colpiti in questo modo è inaccettabile e dice molto del clima che a volte si crea attorno a certe inchieste”, prosegue il Presidente Zaia. “A Giovanni De Faveri e a Giulia Innocenzi va la mia solidarietà piena, personale e istituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Aggressione troupe Report Articoli correlati Comunicato Stampa: Frodi in forte espansione, prevenzione in ritardo: i dati del nuovo report ExperianLe imprese si trovano di fronte a una minaccia di frode senza precedenti e in continua evoluzione. Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra Tutto quello che riguarda Comunicato Stampa Discussioni sull' argomento Comunicato Stampa: Aggressione troupe Report; Rai: condanna per grave aggressione a troupe Report; Solidarietà Unirai a troupe Report; Monzambano: aggredita una troupe di Report durante un servizio. USA, POLATO (FdI-ECR): “SOSTENIAMO PROGRESSI SU QUADRO COMMERCIALE UE-USA” "Ora procedere senza esitazioni per fornire alle imprese la chiarezza di cui hanno urgentemente bisogno" @polato_daniele Link al comunicato stampa x.com Come si scrive un comunicato stampa, come si realizza un servizio video o un semplice avviso #Napoli - facebook.com facebook