Comunicato Stampa | Prima commissione ok a legge sull' adesione all' European Chemical Regions Network

Notizia in breve

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il disegno di legge sull’adesione all’European Chemical Regions Network. La decisione è stata presa oggi, con il voto favorevole di tutti i membri presenti. La proposta passerà ora all’esame dell’Aula per la discussione e la definitiva approvazione. La commissione è presieduta da Andrea Tomaello, con la partecipazione di altri membri del consiglio regionale.