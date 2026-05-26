Comunicato Stampa | Prima commissione ok a legge sull' adesione all' European Chemical Regions Network
La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il disegno di legge sull’adesione all’European Chemical Regions Network. La decisione è stata presa oggi, con il voto favorevole di tutti i membri presenti. La proposta passerà ora all’esame dell’Aula per la discussione e la definitiva approvazione. La commissione è presieduta da Andrea Tomaello, con la partecipazione di altri membri del consiglio regionale.
La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha dato oggi il via libera per l'Aula, all'unanimità, al disegno di legge n. 63, di iniziativa della Giunta, sulla partecipazione all'European Chemical Regions Network che, in sostanza, autorizza l'esecutivo a porre in essere gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione alla rete europea delle regioni chimiche, agevolare lo scambio di buone pratiche e favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Commissione della scienza, delleducazione e della cultura del Consiglio nazionale 23 01 2026
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