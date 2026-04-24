Comunicato Stampa | Riparte il Premio Nazionale Adriano Olivetti

È stato annunciato il ritorno del Premio Nazionale Adriano Olivetti, un'iniziativa rivolta a premiare progetti e imprese che si distinguono per innovazione sociale, sostenibilità e radicamento territoriale. L'evento, promosso da due istituzioni, mira a valorizzare le esperienze più significative nel rispetto dei principi fondanti dell'azienda. La selezione delle proposte avverrà attraverso un percorso di valutazione pubblica e di giurie specializzate.

Durante la precedente edizione, conclusasi nel novembre 2025 nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno partecipato “La Fondazione Adriano Olivetti promuove da oltre 60 anni la visione olivettiana come strumento di crescita e innovazione non solo per le imprese ma per tutta la società”, afferma la Presidente della Fondazione, La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Riparte il Premio Nazionale Adriano Olivetti Notizie correlate Riprendono le attività formative degli studenti del Barozzi dopo il premio “Adriano Olivetti”Forti del meritato successo ottenuto prima a Modena presso la Camera di Commercio e poi a Roma presso il Ministero del Made in Italy, alla prima... Comunicato stampa premio phenomena16 aprile 2026 — BASELUA, il brand di gioielli modulari ed essenziali fondato da Ludovica Iezzi, è stata selezionata per il Premio Phenomena 2026, il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ozzano: Riparte ARTinCIRCO – Festival internazionale di Circo contemporaneo e Arti performative; CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE - Matteo Luise riparte dal Costa Smeralda; APCI Chef Lab con Onofrio Magarelli riparte dalla Puglia; Balneazione 2026, la Regione approva gli indirizzi per la nuova stagione in apertura il 1° maggio: qualità delle acque e tutela dei bagnanti. Comunicato Stampa: Riparte il Premio Nazionale Adriano OlivettiL'iniziativa, nata per valorizzare le esperienze innovative delle imprese e dei progetti scolastici su sostenibilità, innovazione sociale e ... iltempo.it PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE LARINO COMUNICATO STAMPA 24.03.2026 Comunico che in data 23 aprile 2026 l’Istituto Maugeri diretto dal Prof. Carlo Locatelli ha depositato al consulente tecnico medico legale, dott.ssa Bened x.com Comunicato stampa Ariano Irpino, verso le amministrative: Roberto Cardinale presenta la coalizione e inaugura il comitato elettorale In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Roberto Cardinale annuncia un doppio appuntamento pubblic - facebook.com facebook