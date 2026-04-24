Comunicato Stampa | Riparte il Premio Nazionale Adriano Olivetti

Da iltempo.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il ritorno del Premio Nazionale Adriano Olivetti, un'iniziativa rivolta a premiare progetti e imprese che si distinguono per innovazione sociale, sostenibilità e radicamento territoriale. L'evento, promosso da due istituzioni, mira a valorizzare le esperienze più significative nel rispetto dei principi fondanti dell'azienda. La selezione delle proposte avverrà attraverso un percorso di valutazione pubblica e di giurie specializzate.

Durante la precedente edizione, conclusasi nel novembre 2025 nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno partecipato “La Fondazione Adriano Olivetti promuove da oltre 60 anni la visione olivettiana come strumento di crescita e innovazione non solo per le imprese ma per tutta la società”, afferma la Presidente della Fondazione, La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza .🔗 Leggi su Iltempo.it

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