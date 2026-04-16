Comunicato stampa premio phenomena

Il brand di gioielli modulari e semplici, fondato da Ludovica Iezzi, è stato scelto per il Premio Phenomena 2026. Il riconoscimento, promosso dall'Italian Trade Agency, riguarda l'imprenditoria femminile nel settore fashion e jewelry. La selezione è stata annunciata a Baselua il 16 aprile 2026.

16 aprile 2026 — BASELUA, il brand di gioielli modulari ed essenziali fondato da Ludovica Iezzi, è stata selezionata per il Premio Phenomena 2026, il riconoscimento promosso dall'Italian Trade Agency (ITA) per l'imprenditoria femminile nel settore fashion e jewelry. L'evento si terrà il 22 e 23.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Physics Nobel Prize 2025 Explained: Josephson junction, Cooper pairs and Superconductivity! Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I