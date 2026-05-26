Una donna ha raccontato di aver passato anni in una relazione tossica, descrivendo momenti di isolamento e sofferenza. La testimonianza si inserisce nel contesto di un nuovo libro appena pubblicato, intitolato “Rinascere Dopo Lui”, scritto da un’autrice nota per aver affrontato temi di rinascita e resilienza femminile. La pubblicazione è stata annunciata a Milano, il 26 maggio 2026.

Milano, 26.05.2026 – Sono tante le donne che ogni giorno, nel mondo, si trovano intrappolate in relazioni tossiche. Il risultato? Il senso di autostima viene meno, arrivando a vivere un'esistenza caratterizzata dalla sensazione di non essere mai “abbastanza” per l'altra persona. Fortunatamente, interrompere questo circolo vizioso è possibile: tutto sta nel sapere come fare. Per tutte quelle donne che desiderano ricostruire la propria identità personale partendo dall'amore per loro stesse, esce oggi il libro di “Il mio libro è un percorso di ricostruzione interiore. Parla di come uscire dalla manipolazione e sciogliere il senso di colpa che... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Nicola Clark lancia il Bestseller “Rinascere Dopo Lui”

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