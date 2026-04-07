Comunicato Stampa | Max Sardella lancia il Bestseller Bomber Di Like

Un calciatore noto ha annunciato la pubblicazione di un nuovo libro intitolato “Bomber Di Like”. La presentazione è avvenuta a Milano, con la data di uscita fissata per il 7 aprile 2026. La notizia riguarda un atleta che, dopo aver concluso la carriera sportiva, ha deciso di dedicarsi anche alla scrittura. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un comunicato stampa.

Milano, 07.04.2026 – Per un calciatore affermato, il momento del ritiro è sempre qualcosa di duro sotto tanti punti di vista, anche lato popolarità. Motivo per il quale, se non si impara a gestire la comunicazione in maniera efficace al top della carriera, si rischia di venire dimenticati. Per tutti coloro che desiderano trasformare la propria fama costruita nel corso di un'intera carriera in un brand indistruttibile nel tempo, esce oggi il libro di “Il mio libro condivide un percorso che ho sviluppato in tanti anni di lavoro nel calcio e nella comunicazione digitale” afferma Come precisa lo stesso autore, l'idea di scrivere questo libro nasce dall'obiettivo di aiutare calciatori e calciatrici a dare più valore alla loro carriera e alla loro immagine. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Max Sardella lancia il Bestseller “Bomber Di Like” Leggi anche: Comunicato Stampa: Anna Maria Depalma lancia il Bestseller “Identità Autentica In Ascolto” Leggi anche: Comunicato Stampa: Alessia Conforti lancia il Bestseller “Kairós” sulla Riabilitazione Neurocognitiva Si parla di: Comunicato Stampa: Max Sardella lancia il Bestseller Bomber Di Like. Comunicato Stampa: Max Sardella lancia il Bestseller Bomber Di LikeMilano, 07.04.2026 – Per un calciatore affermato, il momento del ritiro è sempre qualcosa di duro sotto tanti punti di vista, anche lato popolarità. iltempo.it Max Sardella lancia il Bestseller Bomber Di LikeCome Trasformare I Risultati Sportivi In Un Brand Di Successo, Conquistare Media E Tifosi E Comunicare In Modo Responsabile, Con L’Aiuto Dell’App Seven AI (ANSA) ... ansa.it