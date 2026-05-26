Comunicato Stampa | Consiglio Veneto via libera a Pdl per permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro

Notizia in breve

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità un progetto di legge che permette alle persone con disabilità di rimanere nel mondo del lavoro. La legge riguarda specificamente il mantenimento e il supporto dell’occupazione per questa categoria. La decisione è stata presa durante una seduta in cui non sono stati sollevati voti contrari o astensioni. La normativa entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.