Comunicato Stampa | Consiglio Veneto via libera a Pdl per permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità un progetto di legge che permette alle persone con disabilità di rimanere nel mondo del lavoro. La legge riguarda specificamente il mantenimento e il supporto dell’occupazione per questa categoria. La decisione è stata presa durante una seduta in cui non sono stati sollevati voti contrari o astensioni. La normativa entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.
Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il progetto di legge n. 4 - illustrato in aula dal primo firmatario, il vicecapogruppo Filippo Rigo (Lega-LV), correlatrice, la consigliera Monica Sambo (Partito Democratico) - che propone interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, con particolare riguardo alla necessità di garantire continuità lavorativa qualora le persone con disabilità fossero soggette a un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico, al fine di evitarne l'ulteriore marginalizzazione sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Consiglio Veneto esamina legge di stabilità 2026, Collegato, bilancio di previsione 2026-28
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