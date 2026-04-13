L' istituto Caetani di Sermoneta protagonista dell' Erasmus+
L’Istituto comprensivo “Donna Lelia Caetani” di Sermoneta ha ricevuto finanziamenti dal programma Erasmus+ per progetti di scambio e mobilità studentesca. Il dirigente scolastico Lorenzo Cuna ha annunciato che i fondi saranno utilizzati per attività di formazione e scambi culturali tra studenti e insegnanti. L’obiettivo è favorire esperienze di apprendimento internazionale all’interno dell’ambiente scolastico.
L’Europa come esperienza concreta che prende forma tra i banchi di scuola. È quanto accade all’Istituto comprensivo “Donna Lelia Caetani” di Sermoneta, guidato dal dirigente scolastico Lorenzo Cuna, che ha recentemente ottenuto importanti finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+: un.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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