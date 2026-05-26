Comune di Torre Annunziata dimissioni di Cuccurullo efficaci | il prefetto Di Bari nomina il commissario Tomao

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prefetto in pensione Gianfranco Tomao è stato nominato commissario dal prefetto Di Bari. La nomina segue le dimissioni del sindaco in carica, avvenute dopo un'inchiesta sui rimborsi e la crisi politica nel municipio. Tomao assumerà temporaneamente la guida dell’amministrazione comunale, sostituendo il primo cittadino dimissionario. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gianfranco Tomao, prefetto in quiescenza, guiderà il Comune dopo la crisi innescata dall'inchiesta sui rimborsi e le dimissioni in consiglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Torre Annunziata, giù Palazzo Fienga e Comune verso il commissariamento

Video Torre Annunziata, giù Palazzo Fienga e Comune verso il commissariamento

Notizie e thread social correlati

Cuccurullo non ritira le dimissioni: cade l'amministrazione a Torre AnnunziataCorrado Cuccurullo ha confermato le dimissioni da sindaco di Torre Annunziata, presentate il 5 maggio scorso.

Torre Annunziata: Cuccurullo annuncia possibile ritiro delle dimissioni dopo incontro con il procuratore.Il sindaco di Torre Annunziata ha dichiarato che potrebbe revocare le dimissioni dopo aver incontrato il procuratore.

Temi più discussi: Torre Annunziata: dopo le accuse del procuratore, indagati due consiglieri del Pd per un caso di rimborsopoli; Gettoni di presenza e rimborsi in Comune a Torre Annunziata, due consiglieri indagati; Nuovo terremoto a Torre Annunziata: scoppia lo scandalo rimborsopoli. Indagati due consiglieri comunali; Torre Annunziata, indagati due consiglieri comunali del Pd: sequestrati 18mila euro per gettoni di presenza e rimborsi non dovuti.

comune di comune di torre annunziataComune di Torre Annunziata, dimissioni di Cuccurullo efficaci: il prefetto Di Bari nomina il commissario TomaoGianfranco Tomao, prefetto in quiescenza, guiderà il Comune dopo la crisi innescata dall'inchiesta sui rimborsi e le dimissioni in consiglio ... fanpage.it

comune di comune di torre annunziataTorre Annunziata, il sindaco Cuccurullo conferma le dimissioni. Comune di nuovo commissariatoNessun ripensamento: il sindaco dimissionario di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, conferma la decisione assunta lo scorso 5 maggio – a seguito delle parole del procuratore oplontino Nunzio Fragli ... erreemmenews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web