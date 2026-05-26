Comune di Torre Annunziata dimissioni di Cuccurullo efficaci | il prefetto Di Bari nomina il commissario Tomao

Notizia in breve

Il prefetto in pensione Gianfranco Tomao è stato nominato commissario dal prefetto Di Bari. La nomina segue le dimissioni del sindaco in carica, avvenute dopo un'inchiesta sui rimborsi e la crisi politica nel municipio. Tomao assumerà temporaneamente la guida dell’amministrazione comunale, sostituendo il primo cittadino dimissionario. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato.