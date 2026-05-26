Comune di Torre Annunziata dimissioni di Cuccurullo efficaci | il prefetto Di Bari nomina il commissario Tomao
Il prefetto in pensione Gianfranco Tomao è stato nominato commissario dal prefetto Di Bari. La nomina segue le dimissioni del sindaco in carica, avvenute dopo un'inchiesta sui rimborsi e la crisi politica nel municipio. Tomao assumerà temporaneamente la guida dell’amministrazione comunale, sostituendo il primo cittadino dimissionario. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato.
Gianfranco Tomao, prefetto in quiescenza, guiderà il Comune dopo la crisi innescata dall'inchiesta sui rimborsi e le dimissioni in consiglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Torre Annunziata, giù Palazzo Fienga e Comune verso il commissariamento
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