Torre Annunziata | Cuccurullo annuncia possibile ritiro delle dimissioni dopo incontro con il procuratore

Il sindaco di Torre Annunziata ha dichiarato che potrebbe revocare le dimissioni dopo aver incontrato il procuratore. L'incontro si è svolto nelle ultime ore e riguarda questioni di carattere legale. Fino a questo momento, le dimissioni erano state annunciate in modo ufficiale, ma non sono state ancora confermate. La decisione sarà presa nelle prossime ore, a seguito di ulteriori valutazioni.

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