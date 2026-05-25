Cuccurullo non ritira le dimissioni | cade l' amministrazione a Torre Annunziata

Notizia in breve

Corrado Cuccurullo ha confermato le dimissioni da sindaco di Torre Annunziata, presentate il 5 maggio scorso. Le dimissioni sono diventate definitive oggi, dopo il decorso dei termini di legge. Di conseguenza, l’amministrazione comunale si è dimessa ufficialmente, lasciando vuoto il ruolo di primo cittadino. Nessun tentativo di ritiro o ripensamento è stato comunicato. La decisione di Cuccurullo si è quindi perfezionata, provocando la fine dell’attuale gestione amministrativa.