Cuccurullo non ritira le dimissioni | cade l' amministrazione a Torre Annunziata
Corrado Cuccurullo ha confermato le dimissioni da sindaco di Torre Annunziata, presentate il 5 maggio scorso. Le dimissioni sono diventate definitive oggi, dopo il decorso dei termini di legge. Di conseguenza, l’amministrazione comunale si è dimessa ufficialmente, lasciando vuoto il ruolo di primo cittadino. Nessun tentativo di ritiro o ripensamento è stato comunicato. La decisione di Cuccurullo si è quindi perfezionata, provocando la fine dell’attuale gestione amministrativa.
Corrado Cuccurullo conferma le dimissioni da sindaco di Torre Annunziata rassegnate il 5 maggio scorso e che oggi, per decorrenza dei termini di legge, diventano efficaci. In una nota, Cuccurullo spiega che "le ragioni della mia scelta, illustrate pubblicamente nella conferenza stampa del 9. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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