Comunali Venezia Capovilla | ha vinto il tumore la metastasi della città

A Venezia il centrodestra ha vinto al primo turno: Simone Venturini è il nuovo sindaco con oltre il 50% delle preferenze di Francesca Galici – Una vittoria netta, insindacabile, che va oltre ogni previsione fatta nei giorni e nelle settimane precedenti. La sinistra guidata da Elly Schlein sembrava convinta di strappare il capoluogo lagunare al centrodestra, tanto che avevano annunciato “da qui mandiamo a casa Meloni”. La risposta della premier è stata tranchant a giochi chiusi: “A posto”. Questa vittoria sta facendo molto discutere e ha completamente spiazzato la sinistra, sia quella politica che quella civica e ne è un esempio il post carico di rabbia di Pierpaolo Capovilla, cantautore e attore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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