A Venezia ha vinto il tumore la metastasi della città L’insulto gratuito dell’artista ai veneziani

A Venezia, Simone Venturini ha ottenuto più del 50% delle preferenze e diventa il nuovo sindaco al primo turno. La vittoria arriva dopo settimane di campagna elettorale, con il centrodestra che conquista la città. La comunicazione dell’esito elettorale è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori commenti o analisi. La città si prepara ora a un nuovo mandato amministrativo.

A Venezia il centrodestra ha vinto al primo turno: Simone Venturini è il nuovo sindaco con oltre il 50% delle preferenze. Una vittoria netta, insindacabile, che va oltre ogni previsione fatta nei giorni e nelle settimane precedenti. La sinistra guidata da Elly Schlein sembrava convinta di strappare il capoluogo lagunare al centrodestra, tanto che avevano annunciato “da qui mandiamo a casa Meloni”. La risposta della premier è stata tranchant a giochi chiusi: “A posto”. Questa vittoria sta facendo molto discutere e ha completamente spiazzato la sinistra, sia quella politica che quella civica e ne è un esempio il post carico di rabbia di Pierpaolo Capovilla, cantautore e attore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Che delusione Venezia! reddit