Tempo di lettura: 2 minuti “Analizzando i risultati nei 118 Comuni oltre i 15mila abitanti abbiamo una lettura più ampia”. Al netto dei cambi di colore politico, “si può parlare di tenuta sia del centrosinistra, sia del centrodestra. Questa continuità politicamente premia il centrodestra, perché era il centrosinistra a dove dimostrare che il vento era cambiato, che il referendum aveva mandato in crisi la maggioranza. E, tutto questo, per quel poco che ci può dire un voto amministrativo, non c’è stato”. Lo afferma Lorenzo Pregliasco di Youtrend. Parlando invece dei candidati sindaco “ ogni Comune fa storia a sé. Ci sono dei civici che vanno forte, i giovani che vanno bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali/ Pregliasco (YouTrend): “Tengono sia la destra sia la sinistra, bene gli ex sindaci”

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