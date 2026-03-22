Alle elezioni comunali 2026 in Francia frenano le forze estreme: il Rassemblement National di Marine Le Pen perde in città come Marsiglia, Tolone e Nîmes, mentre la sinistra legata a Mélenchon arretra in diverse realtà urbane. Si rafforza invece l’area moderata, con la rielezione di Édouard Philippe a Le Havre in vista del 2027. Delusione Le Pen alle elezioni in Francia Dai primi risultati delle elezioni comunali in Francia emerge un dato chiaro: le forze politiche più radicali, sia di destra che di sinistra, non sono riuscite a imporsi in diverse città chiave. Il Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen, ha subito battute d’arresto significative soprattutto nel Sud del Paese, area storicamente favorevole all’estrema destra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni comunali 2026 in Francia, male l'estrema destra di Le Pen e la sinistra di Mélenchon. Bene i moderati

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